«Никакой вины — лишь удовольствие»: Зарезавшие мальчика школьницы мучали кошек и любили убийства

Одна из двух школьниц, задержанных по делу об убийстве 12-летнего мальчика в подмосковном Кабаново, скрывала от близких часть своей активности в интернете. У неё было несколько страниц в соцсетях, где она показывала свои навыки владения ножом, издевалась над кошками и потрошила плюшевые игрушки. Об этом пишет MSK1.RU.

«Ульяна в TikTok показывала ножик-бабочку, крутила его. У неё был опыт: она издевалась над живыми кошками, резала ножом плюшевые игрушки», — рассказал бывший одноклассник девочки.

Знакомые описывают подозреваемую как тихую и замкнутую. После девятого класса она поступила в медицинский колледж, а её семья, по словам соседей, не вызывала у окружающих никаких подозрений.

После задержания силовики провели обыски по месту жительства школьниц. Местные жители рассказали изданию, что у одной из них якобы обнаружили список с именами возможных будущих жертв. Когда приехала полиция, люди во дворе увидели, как старшеклассницу выводят из дома в наручниках, чтобы провести следственные мероприятия с манекеном.

«Я лично видел, что на лице у неё никакого чувства страха не было, никакого чувства вины — только удовольствие», — говорит одноклассник Ульяны.

Обе девушки интересовались аниме и азиатской культурой, однако их знакомая отрицает принадлежность подростков к каким-либо радикальным субкультурам. После гибели мальчика одна из подозреваемых репостнула фрагмент «Игры в кальмара» со сценой убийства.

Накануне суд арестовал обеих несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском округе. Тело ребёнка нашли в заброшенном здании в деревне Кабаново, уголовное дело расследуется по статье об убийстве. По словам его матери, перед исчезновением он ушёл гулять со старшеклассницами.