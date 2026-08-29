Две школьницы арестованы за убийство 12-летнего мальчика в Подмосковье

Суд арестовал обеих несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве 12-летнего мальчика в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья. Следствие ранее возбудило уголовное дело по статье об убийстве.

Сначала под стражу отправили одну из девочек на два месяца. Позднее суд избрал такую же меру пресечения второй подозреваемой.

Тело ребёнка обнаружили в заброшенном помещении в деревне Кабаново. Life.ru писал о задержании двух несовершеннолетних, после чего председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании. Мать погибшего рассказала, что перед исчезновением сына на прогулку позвали девочки-старшеклассницы.