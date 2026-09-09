Украинский подросток открыл стрельбу по полякам после конфликта в автобусе

15-летний гражданин Украины открыл стрельбу из газового пистолета после конфликта с пассажиром автобуса в польском Пётркуве-Трыбунальском. В результате 53-летний мужчина получил ранение руки, сообщила местная полиция.

По предварительным данным правоохранителей, группа украинских подростков шумела в общественном транспорте, разбрасывала еду и другие предметы. 19-летний пассажир сделал им замечание, после чего между ними произошла словесная перепалка.

Молодой человек вместе с девушкой вышел из автобуса, однако подростки направились следом. Один из них начал кричать, достал предмет, похожий на оружие, и, как установила полиция, выстрелил в сторону 19-летнего поляка.

Тот позвонил отцу. Когда 53-летний мужчина приехал и попытался догнать стрелявшего, 15-летний подросток сделал ещё несколько выстрелов и попал ему в правую руку.

Полиция изъяла газовый пистолет. Четверых несовершеннолетних передали родителям, а предполагаемого стрелка доставили в отделение. При обыске у него дома нашли три газовых патрона и коробку от оружия. После процессуальных действий подростка также отпустили домой.

Дело расследуют по факту причинения вреда здоровью продолжительностью свыше семи дней. Решение в отношении несовершеннолетнего будет принимать семейный суд.

Ранее Life.ru рассказывал о другом конфликте между поляками и украинцами: в Радоме восемь человек избили троих молодых граждан Украины после разговора о Волынской трагедии. Один из предполагаемых участников нападения признал вину, остальных разыскивала полиция.