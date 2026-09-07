Не брат ты мне! Украинский вопрос довёл поляков до резкого ухудшения настроения

Отношение поляков к украинцам в последнее время заметно ухудшилось на фоне разногласий вокруг отношения к главарям ОУН-УПА*. Об этом заявила посол Финляндии в Варшаве Пяйви Лайне в интервью газете Iltalehti.

По её словам, реакция на чествование лидеров ОУН-УПА* оказалась «более быстрой и резкой», чем она ожидала. Дипломат отметила, что вслед за этим в польском обществе усилились антиукраинские настроения и выросло сопротивление военной поддержке Украины и её вступлению в Евросоюз.

Лайне также заявила о росте агрессии в отношении украинских беженцев.

«В адрес украинцев звучала речь ненависти», — сказала посол, добавив, что в последнее время фиксируются и физические нападения на украиноязычных людей, включая молодёжь и детей.

Ранее в польском Радоме восемь человек избили троих молодых украинцев после разговора о Волынской трагедии. Один из предполагаемых участников нападения задержан и признал вину, остальных разыскивает полиция.

Главные решения мировых лидеров, дипломатические конфликты и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.