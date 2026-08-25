В Польше восемь человек избили троих украинцев после разговора о Волыни

В польском Радоме восемь человек избили троих молодых украинцев после разговора о Волынской трагедии. Инцидент произошёл ещё 2 августа, сообщает Onet.

По данным издания, около пяти утра на улице Мальчевского к троим 20-летним украинцам подошёл пьяный 34-летний житель Люблина. Мужчина начал расспрашивать их о происхождении, а затем завёл разговор о Волынской резне.

После перепалки к поляку присоединились ещё семь человек. В результате группа из восьми мужчин напала на троих украинцев. Потерпевшие получили травмы головы и лица.

Первого участника нападения полиция уже установила и задержала. Ему предъявили обвинения, мужчина признал вину. Остальных предполагаемых участников драки продолжают разыскивать.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем нападении во Вроцлаве. Там толпа избила 19-летнего украинца после того, как услышала его разговор с матерью на украинском языке. Молодой человек получил перелом носа и травму позвоночника, а полиция начала уголовное производство и стала искать нападавших.

Основой конфликта вокруг Волынской резни (1943–1945 гг.) являются кардинально разные оценки событий: Польша, где Сейм признал эти убийства геноцидом, настаивает на осуждении действий Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*), в результате которых погибло до 100 тыс. поляков, тогда как Украина рассматривает их как трагическую страницу в контексте более широкого польско-украинского противостояния и акцентирует внимание на взаимных жертвах (от 2 до 15 тыс. украинцев).

Обострение в 2026 году спровоцировало решение Владимира Зеленского присвоить воинскому подразделению имя «героев УПА*», что в Варшаве расценили как прославление палачей. В ответ Польша лишила его ордена Белого Орла, а министр обороны страны выдвинул Киеву требования, включающие «правду, память и извинения». Этот исторический спор, осложняемый внутриполитическими факторами в обеих странах, создаёт серьезную напряжённость в отношениях даже на фоне совместного противостояния России, угрожая перспективам евроинтеграции Украины и вызывая рост антиукраинских настроений в польском обществе.

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