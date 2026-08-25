Польская «Конфедерация» отметила День независимости Украины акцией против социальных льгот для украинцев. По Варшаве проехал грузовик с партийной символикой и призывом прекратить выделять им государственные деньги. Об акции рассказала представитель входящей в коалицию партии «Новая надежда» Анна Свергоцка.

«В честь Дня независимости Украины мы вместе с (главой партии в Ченстоховском районе) Томашом Сталой и (главой партии в Свентокшиском районе) Михалом Цичей решили напомнить всем о постулате: никакой социальной помощи украинцам», — написала она.

Требование сократить поддержку украинских граждан в Польше звучит далеко не впервые. В конце июня Life.ru писал о призыве вице-спикера сейма Кшиштофа Босака прекратить финансовую помощь Украине. Лидер объединения тогда заявил, что расходы в итоге ложатся на польских налогоплательщиков.

Кроме того, поляки имеют множество претензий к героизации нацизма на Украине. Ранее глава РФ Владимир Путин отметил, что Польша стала внимательнее относиться к распространению нацистской идеологии Киевом и заняла по этому вопросу принципиальную позицию.