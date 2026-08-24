«Будет огромная проблема»: В Польше предупредили Украину о последствиях героизации УПА*

Включение Степана Бандеры и Романа Шухевича в украинский «национальный пантеон» способно серьёзно осложнить отношения Киева с европейскими странами. Об этом заявил замглавы МИД Польши Марчин Босацкий в эфире Польского телевидения.

По словам дипломата, речь идёт о фигурах, которых Варшава считает ответственными за массовые преступления против мирного населения. Он подчеркнул, что подобный шаг отразился бы не только на польско-украинских отношениях, но и на взаимодействии Украины с Европой в целом.

«Украина знает, что с теми, кто убивал, впрочем, не только поляков, но и некоторых украинцев, чехов, евреев, цыган, то есть с создателями УПА* в этот худший период, в 1943-1944 годах, у Украины будет огромная проблема интеграции с Европой», — подчеркнул Босацкий.

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