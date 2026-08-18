Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 09:12

Гроб с окошком и оркестр: Зеленский лично проследил за перезахоронением праха Коновальца

Зеленский приехал на перезахоронение праха Коновальца и назвал это «делом чести»

Обложка © пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский лично явился на церемонию перезахоронения останков националиста и главы ОУН* Евгения Коновальца. Он произнёс торжественную речь, в которой поблагодарил всех, кто «десятилетиями хранили память о полковнике».

Захоронение Коновальца. Фото © пресс-служба Владимира Зеленского

Захоронение Коновальца. Фото © пресс-служба Владимира Зеленского

По словам Зеленского, возвращение на родину праха нациста стало «делом чести» для всех украинцев. Среди посетителей церемонии был замечен и руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов**. Также компанию Зеленскому составили спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместительница Елена Кондратюк, глава Минветеранов Виталий Ким, и. о. министра иностранных дел Андрей Сибига, и. о. министра обороны Евгений Хмара и министр внутренних дел Иван Выговский. Для церемонии выставили почётный караул с оркестром.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил, что нациста похоронили в деревянном гробу, в который был помещён металлический гроб с окошком, чтобы он «видел, как его будут перезахоранивать, чтобы он вернулся» на родину.

Коновалец был одним из активистов украинского националистического движения 1920–1930-х годов. Он командовал корпусом «сечевых стрельцов» и участвовал в создании ОУН*. Ещё в начале 1930-х организация начала сотрудничать с нацистской Германией. Коновалец был уничтожен в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Косачёв назвал причину замалчивания Европой героизации основателя ОУН* Коновальца на Украине
Косачёв назвал причину замалчивания Европой героизации основателя ОУН* Коновальца на Украине

Напомним, останки Коновальца доставили из Нидерландов со всеми почестями. Сейчас его прах разместили на территории Национального военного мемориального кладбища. В дальнейшем его поместят в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

** Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar