Гроб с окошком и оркестр: Зеленский лично проследил за перезахоронением праха Коновальца

Владимир Зеленский лично явился на церемонию перезахоронения останков националиста и главы ОУН* Евгения Коновальца. Он произнёс торжественную речь, в которой поблагодарил всех, кто «десятилетиями хранили память о полковнике».

Захоронение Коновальца. Фото © пресс-служба Владимира Зеленского

По словам Зеленского, возвращение на родину праха нациста стало «делом чести» для всех украинцев. Среди посетителей церемонии был замечен и руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов**. Также компанию Зеленскому составили спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместительница Елена Кондратюк, глава Минветеранов Виталий Ким, и. о. министра иностранных дел Андрей Сибига, и. о. министра обороны Евгений Хмара и министр внутренних дел Иван Выговский. Для церемонии выставили почётный караул с оркестром.

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил, что нациста похоронили в деревянном гробу, в который был помещён металлический гроб с окошком, чтобы он «видел, как его будут перезахоранивать, чтобы он вернулся» на родину.

Коновалец был одним из активистов украинского националистического движения 1920–1930-х годов. Он командовал корпусом «сечевых стрельцов» и участвовал в создании ОУН*. Ещё в начале 1930-х организация начала сотрудничать с нацистской Германией. Коновалец был уничтожен в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым.

Напомним, останки Коновальца доставили из Нидерландов со всеми почестями. Сейчас его прах разместили на территории Национального военного мемориального кладбища. В дальнейшем его поместят в Украинский национальный пантеон на территории Киево-Печерской лавры.

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