Европейские страны предпочитают не реагировать на героизацию на Украине основателя ОУН* Евгения Коновальца, поскольку заинтересованы в сохранении жёсткого националистического курса Киева. Такое мнение высказал зампредседателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с газетой «Известия».

По словам сенатора, фигуры Коновальца, Степана Бандеры и других деятелей украинского националистического движения используются для формирования определённой идеологии внутри страны.

Косачёв считает, что подобная политика помогает удерживать Украину на максимально радикальных националистических позициях. Именно поэтому, по его мнению, происходящее практически не вызывает критики со стороны европейских государств.

Поводом для заявления стало возвращение на Украину останков Коновальца. Их эксгумировали на кладбище Кросвейк в Роттердаме и доставили в Киев для последующего перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище.

Накануне на церемонию прощания с Коновальцем в Киеве прибыли Кирилл Буданов** и азовцы***. Гроб доставили к храму на восстановленном бронеавтомобиле времён начала XX века, а мероприятие сопровождалось воинскими почестями.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.