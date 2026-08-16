Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* приехал к гробу лидера ОУН** Евгения Коновальца, останки которого привезли в Киев из Нидерландов. Траурная церемония в честь пособника нацистов проходит в греко-католическом соборе в столице Незалежной третий день подряд.

Церемония в честь основателя ОУН** проходит третий день подряд. Фото © Telegram / Общественное Киев

В мероприятии также задействованы заместитель Буданова* — Сергей Кислица — и представитель украинского ГУР Андрей Юсов. Постоять у гроба также приехали и члены «Азова»***.

Евгений Коновалец, стоявший у истоков ОУН** — организации, причастной к актам террора против гражданского населения, — был ликвидирован советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Операция потребовала от Судоплатова внедрения в структуру ОУН** под прикрытием, где он действовал в качестве связного.

Напомним, останки Коновальца эксгумировали на кладбище Кросвейк в нидерландском Роттердаме, где он был похоронен в 1938 году. Решение о возвращении праха принял Зеленский. Перед перезахоронением киевские власти намерены провести компьютерную и магнитно-резонансную томографию останков. К исследованиям также привлекут историков, экспертов и антропологов.

После церемонии прощания Коновальца планируют похоронить на Национальном военном мемориальном кладбище. Основатель ОУН* был ликвидирован в Роттердаме советским разведчиком Павлом Судоплатовым при помощи взрывного устройства, спрятанного в коробке конфет.