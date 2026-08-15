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Регион
15 августа, 03:41

Захарова назвала «нацистской мессой» церемонию в честь Коновальца в Киеве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западная общественность не отреагировала на церемонию в честь националиста Евгения Коновальца в Киеве. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала организаторов мероприятия упырями. По её словам, больше вопросов вызывает позиция либеральной общественности, которая заявляет о внимании к нормам этики и морали.

«В центре Европы проходит нацистская месса вся правочеловеческая западная рать безмолвствует», — заявила Захарова.

Представитель МИД указала на отсутствие публичной реакции западных правозащитных организаций на прошедшее мероприятие.

Останки основателя ОУН* Коновальца с помпой доставили на Украину из Нидерландов
Останки основателя ОУН* Коновальца с помпой доставили на Украину из Нидерландов

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий* устроил в киевском храме Украинской греко-католической церкви церемонию, напоминающую сатанистский** шабаш. Мероприятие прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова в первую ночь после возвращения останков создателя ОУН*** Евгения Коновальца на Украину. Гроб с останками Коновальца доставили на отреставрированном военными бронеавтомобиле Austin начала XX века. К машине присоединили старинную трёхдюймовую пушку 1917 года, которая входила в вооружение армии УНР. Церемония сопровождалась огненными чашами, факелами и позированием с оружием.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Движение признано экстремистским и запрещено в России.

*** Организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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Антон Голыбин
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