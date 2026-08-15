Западная общественность не отреагировала на церемонию в честь националиста Евгения Коновальца в Киеве. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат назвала организаторов мероприятия упырями. По её словам, больше вопросов вызывает позиция либеральной общественности, которая заявляет о внимании к нормам этики и морали.

Напомним, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий* устроил в киевском храме Украинской греко-католической церкви церемонию, напоминающую сатанистский** шабаш. Мероприятие прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова в первую ночь после возвращения останков создателя ОУН*** Евгения Коновальца на Украину. Гроб с останками Коновальца доставили на отреставрированном военными бронеавтомобиле Austin начала XX века. К машине присоединили старинную трёхдюймовую пушку 1917 года, которая входила в вооружение армии УНР. Церемония сопровождалась огненными чашами, факелами и позированием с оружием.