Польша стала уделять серьёзное внимание теме распространения нацистской идеологии на Украине. Об этом глава РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Польские власти, видимо, отвечая на очевидный запрос своего общества, заняли такую принципиальную позицию. Ну и действительно, действительно, это удивительно, что сейчас происходит на Украине — это героизация нацизма», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что борьба с неонацистскими проявлениями была одной из причин начала специальной военной операции. По его словам, важно, что на эту тему обращают внимание не только в России, но и в других государствах, включая страны, которые не занимают пророссийскую позицию.

Отношения Киева и Варшавы постоянно осложняются из-за споров вокруг исторической памяти и вопросов, связанных с деятельностью украинских националистических организаций XX века. Очередной виток напряжённости возник на фоне дискуссий о поставках вооружений: в Польше заявили, Украина останется без ракет Patriot из-за своей любви к нацистам.