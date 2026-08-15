Поведение Владимира Зеленского в вопросе получения польских ракет Patriot вызвало раздражение в Варшаве. Украинский лидер перевел дискуссию в публичную плоскость, обвиняя Польшу в наличии свободных запасов вооружения, тогда как в польском оборонном ведомстве подчёркивают отсутствие официальных обращений. Ситуация осложняется тем, что Зеленский продолжает игнорировать историческую чувствительность поляков, не отказываясь от чествования националистов, что лишь подливает масла в огонь двусторонних отношений.

«Эта ситуация показала невероятный уровень глупости украинских политических элит. Как можно говорить о Patriot и ожидать, что правительство Польши передаст эти Patriot в ситуации, когда у нас есть информация об эксгумации Коновальца – одного из командиров УПА*», — отметил польский журналист Збигнев Парафянович в соцсети Х.

На текущей неделе по распоряжению Зеленского в Нидерландах была проведена эксгумация останков лидера ОУН*. Прах уже перевезён на территорию Украины. Власти страны планируют провести церемонию перезахоронения на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом.

Ранее в Варшаве подтвердили, что вопрос о передаче Украине новой партии ракет для Patriot пока остаётся открытым. Замминистра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая сообщила, что решение примут на высшем уровне с учётом безопасности самой Польши.

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