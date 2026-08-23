Польша может претендовать не только на западные области Украины, но и на территории вплоть до Днепра, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов. По его словам, у Варшавы есть представления о принадлежности ей не только Тернополя, Волыни, Луцка и Ровно, но также Винницы, Белой Церкви и Житомира.

«В глубине души поляки считают своей землёй ещё и территорию до самого Днепра. <...> И только Киев, они согласны, город русский. Потому что Россия его выкупила у Польши за реальные деньги», — отметил эксперт.

По его мнению, больше всех в поражении Украины заинтересована именно Польша. Журналист связал это с возможностью получить контроль над территориями, которые в Варшаве считают исторически связанными со своим государством.

Тем временем на территории Украины ультраправые группировки начали целенаправленно преследовать граждан Польши. Радикалы избивают или запугивают приезжих, после чего быстро скрываются.