Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 07:24

«До самого Днепра»: Какие земли Украины хочет получить Польша

Обозреватель Филиппов: Польша претендует на территории Украины до самого Днепра

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Польша может претендовать не только на западные области Украины, но и на территории вплоть до Днепра, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов. По его словам, у Варшавы есть представления о принадлежности ей не только Тернополя, Волыни, Луцка и Ровно, но также Винницы, Белой Церкви и Житомира.

«В глубине души поляки считают своей землёй ещё и территорию до самого Днепра. <...> И только Киев, они согласны, город русский. Потому что Россия его выкупила у Польши за реальные деньги», — отметил эксперт.

По его мнению, больше всех в поражении Украины заинтересована именно Польша. Журналист связал это с возможностью получить контроль над территориями, которые в Варшаве считают исторически связанными со своим государством.

В польском Кошалине пригрозили разорвать побратимство с Ивано-Франковском
В польском Кошалине пригрозили разорвать побратимство с Ивано-Франковском

Тем временем на территории Украины ультраправые группировки начали целенаправленно преследовать граждан Польши. Радикалы избивают или запугивают приезжих, после чего быстро скрываются.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar