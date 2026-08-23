«До самого Днепра»: Какие земли Украины хочет получить Польша
Обозреватель Филиппов: Польша претендует на территории Украины до самого Днепра
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Польша может претендовать не только на западные области Украины, но и на территории вплоть до Днепра, заявил обозреватель «Царьграда» Валентин Филиппов. По его словам, у Варшавы есть представления о принадлежности ей не только Тернополя, Волыни, Луцка и Ровно, но также Винницы, Белой Церкви и Житомира.
«В глубине души поляки считают своей землёй ещё и территорию до самого Днепра. <...> И только Киев, они согласны, город русский. Потому что Россия его выкупила у Польши за реальные деньги», — отметил эксперт.
По его мнению, больше всех в поражении Украины заинтересована именно Польша. Журналист связал это с возможностью получить контроль над территориями, которые в Варшаве считают исторически связанными со своим государством.
Тем временем на территории Украины ультраправые группировки начали целенаправленно преследовать граждан Польши. Радикалы избивают или запугивают приезжих, после чего быстро скрываются.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.