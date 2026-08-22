Глава польского Кошалина Томаш Соберай выступил с резким заявлением в адрес украинского города-побратима Ивано-Франковска из-за чествования лидеров ОУН-УПА*. Как сообщает издание Głos Koszaliński, Соберай пригрозил разорвать побратимские связи двух городов.

В письме, направленном мэру Ивано-Франковска, Соберай выразил решительный протест против действий по увековечиванию памяти лиц, связанных с ОУН-УПА*.

«С глубочайшим негодованием и решительным протестом я получаю информацию о ваших действиях по увековечиванию памяти и прославлению отдельных лиц и групп, связанных с ОУН-УПА*. Как мэр Кошалина, я призываю вас воздержаться от действий, которые могут быть истолкованы как прославление ОУН-УПА* и лиц, ответственны за преступления против польского населения», — говорится в обращении.

Градоначальник подчеркнул, что евроинтеграционные устремления Украины несовместимы с героизацией идеологии, приведшей к насилию над целыми этническими группами. В ближайшее время Соберай намерен внести в городской совет предложение о расторжении соглашения о партнёрстве с Ивано-Франковском.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв допустил, что Польша может резко отреагировать на возвращение на Украину останков первого главы ОУН* Евгения Коновальца, однако до разрыва сотрудничества с Киевом дело не дойдёт. По мнению Журавлёва, нынешнее партнёрство Варшавы и Киева во многом держится на общей внешнеполитической повестке, тогда как исторические противоречия между странами никуда не исчезли.

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