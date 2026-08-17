«Пофыркают, но пути не перекроют»: В Госдуме не ждут, что поляки решатся на разрыв с Киевом

Польша может резко отреагировать на возвращение на Украину останков первого главы ОУН* Евгения Коновальца, однако до разрыва сотрудничества с Киевом дело не дойдёт. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

«Такого официальное руководство Польши точно не может стерпеть — люди не поймут, поэтому и фыркает изо всех сил. Но перекрывать пути, по которым на Украину поступает западное вооружение, не будет — из Брюсселя погрозят пальчиком», — заявил депутат Life.ru.

По мнению Журавлёва, нынешнее партнёрство Варшавы и Киева во многом держится на общей внешнеполитической повестке, тогда как исторические противоречия между странами никуда не исчезли. Одной из наиболее болезненных тем для Польши остаются события на Волыни и отношение Киева к украинским националистическим организациям XX века.

Депутат считает, что курс украинских властей на возвращение и чествование таких исторических деятелей лишь усиливает этот конфликт памяти. Среди фигур, которых Киев намерен вернуть или уже перезахоронил на Украине, Журавлёв назвал Андрея Мельника, Евгения Коновальца, а также Степана Бандеру и Симона Петлюру.

Отношения Варшавы и Киева на исторической почве уже серьёзно обострялись. В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла после решения назвать украинское военное подразделение в честь «героев УПА»*. При этом Навроцкий отдельно подчёркивал, что этот шаг не означает изменения стратегического курса Польши на поддержку Украины.

Останки Коновальца эксгумировали 11 августа на кладбище Кросвейк в Роттердаме, где он был похоронен с 1938 года. Через два дня их доставили на Украину, а в Киеве состоялась церемония прощания. В дальнейшем останки планируют временно захоронить на Национальном военном мемориальном кладбище, а после создания национального пантеона — перенести туда.

Ранее Life.ru рассказывал об эксгумации останков Коновальца в Роттердаме. До этого украинские власти уже перезахоронили на Национальном военном мемориальном кладбище Андрея Мельника и его супругу.

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