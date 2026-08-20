Избивают и скрываются: «Ненацисты» устроили настоящую охоту за поляками на Украине

На территории Украины ультраправые группировки начали целенаправленно преследовать польских граждан. Информацию об этом ТАСС предоставили в пророссийском подполье.

По словам собеседника агентства, радикалы организовали настоящую охоту на поляков. Для этого создаются специальные дежурные группы, которые через закрытые чаты получают от местных жителей координаты передвижения иностранцев по тому или иному региону. После получения сигнала на место оперативно выезжают молодые люди спортивного телосложения в масках. Они избивают или запугивают приезжих, после чего быстро скрываются.

Собеседник рассказал, что в украинском сегменте интернета уже распространяются видеозаписи подобных акций. Среди них есть кадры обстрела автомобиля и избиения семейной пары. Все эти эпизоды связаны именно с гражданами Польши.

Представитель подполья отметил, что местные правоохранительные органы знают о происходящем. По его мнению, не исключено, что силовики сами курируют такие рейды. Он добавил, что ситуация указывает на планомерное углубление кризиса в отношениях Украины и Польши, который был спровоцирован на самом высоком уровне. Собеседник агентства допустил, что в этот конфликт могут быть вовлечены достаточно серьёзные силы.

Ранее сообщалось, что в Кракове поляк напал на двух украинцев из-за их национальности. На опубликованной записи мужчина сначала преследует украинца, затем возвращается и бьёт по руке его спутницу. Всё происходит под нецензурную брань и агрессивные выкрики в адрес пары. Мужчина заявил, что был недоволен языком, на котором разговаривали молодые люди. Серьёзных травм девушка, по предварительным данным, не получила.