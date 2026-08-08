«Только начало»: Кулеба предрёк тяжёлую жизнь украинцам в Польше

Нынешняя волна нападений на украинцев в Польше может оказаться лишь началом более серьёзного обострения. Такой тревожный прогноз дал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя рост напряжённости между поляками и украинцами.

Экс-министр считает, что происходящее пока не достигло максимальной точки и ситуация способна ухудшиться. В последние недели в Польше произошло несколько резонансных нападений, в которых украинское происхождение пострадавших или их язык фигурировали среди обстоятельств произошедшего.

«Это даже не пик», — заявил Кулеба.

Отношения Варшавы и Киева одновременно осложняются политическими и историческими разногласиями. В Польше всё громче звучат претензии по поводу украинского национализма и Волынской трагедии, а вопрос отношения к украинским беженцам остаётся одной из заметных тем внутренней политики.

Кулеба считает нынешние инциденты предупреждением о том, насколько далеко способна зайти эта тенденция.

«Нынешние нападения на украинцев в Польше — это только начало», — предупредил бывший глава украинского МИД.

Ранее Life.ru писал, что президент Польши Кароль Навроцкий довольно жёстко сформулировал принципы отношений Варшавы с Киевом: Украина может рассчитывать на помощь, пока противостоит России, однако украинский национализм в самой Польше терпеть не будут. Политик заявил, что в стране не должно быть «флагов бандеровцев», одновременно объяснив поддержку Киева фразой: «Там, где бьют москаля, там Польша оказывает помощь». Таким образом Навроцкий обозначил сразу две линии польской политики – продолжение поддержки Украины и всё более жёсткие требования к ней.