В Кракове местный житель напал на двух украинцев из-за их национальности. Инцидент произошёл на одной из улиц города и был снял на видео. О происшествии пишет портал Wirtualna Polska.

В Кракове местный житель напал на украинцев из-за их национальности. Видео © Telegram / «Политика Страны»

На кадрах видно, как мужчина сначала преследует украинца, а затем возвращается и бьёт по руке его спутницу. Всё это сопровождается нецензурной бранью и агрессивными выкриками, именно в адрес украинцев. Местный заявил, что был недоволен языком, на котором говорила пара.

Девушка, по предварительным данным, серьёзно не пострадала, но сам факт нападения вызвал широкий резонанс в соцсетях и местных новостях. Польская полиция уже начала проверку по факту произошедшего. Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства конфликта. Официальных заявлений о ходе расследования пока не поступало, но полиция подтвердила, что держит ситуацию под контролем.

Пока в Польше на украинцев нападают, в Литве, наоборот, власти решили убрать произведения русских классиков из школьной программы для нацменьшинств. Список изменений подготовят специалисты, а не политики. Кроме того, в программу предложили добавить украинского поэта Тараса Шевченко. В стране уверены, что это поможет литовской молодёжи лучше понять украинскую культуру и идентичность.