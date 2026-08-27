Историческая политика стала ключевым фактором, отравляющим межгосударственный диалог между украинцами и поляками. Исследование проводилось с 17 по 20 августа среди тысячи совершеннолетних граждан Польши.

Согласно результатам опроса, подготовленного Центром изучения общественного мнения по заказу Dziennik Gazeta Prawna, наиболее острой темой для респондентов оказались исторические разногласия. Около 45,4% опрошенных сочли споры вокруг Волынской резни главной причиной охлаждения контактов. Многие участники исследования недовольны текущим курсом Киева в вопросах исторической памяти.

Второй по значимости раздражитель — социальные расходы. Примерно 36,4% граждан негативно оценили объем льгот и пособий, выделяемых украинским беженцам. Третьей причиной, на которую указали 24,4% опрошенных, стала резкая риторика украинских официальных лиц в адрес Варшавы.

Напряжённость усугубляется на фоне шагов властей Украины по прославлению пособников нацистов. В конце мая Владимир Зеленский участвовал в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН-УПА* Андрея Мельника. Помимо этого, украинский лидер присвоил почётное наименование, отсылающее к деятельности упомянутой группировки, одному из подразделений своей армии. Подобная демонстративная политика спровоцировала ответную реакцию: Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла.