В Варшаве задержали 15-летнего украинца за подготовку теракта

В Варшаве задержали 15-летнего гражданина Украины, которого подозревают в подготовке теракта и убийства полицейских. Об этом сообщила районная комендатура полиции «Беляны — Жолибож».

Поводом для проверки стала активность подростка в интернете. По данным правоохранителей, несовершеннолетний искал материалы о возможности совершения теракта в торговом центре, а также об убийстве сотрудников полиции.

«Тревожная информация о деятельности подростка в интернете вынудила действовать полицейских из районного управления», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность подростка, изъяли у него электронное оборудование и собрали необходимые материалы. На их основании действия несовершеннолетнего квалифицировали как подготовку к убийству.

После этого 15-летнего украинца доставили в районный суд Варшава-Жолибож. Суд постановил временно поместить его в молодёжный воспитательный центр сроком на три месяца.

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