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Опубликовано 25 сентября, 15:04

Устроивший резню в польском монастыре украинец служил в ВСУ

Radio ESKA: Напавший на монастырь в Польше украинец служил в ВСУ

31-летний украинец, задержанный после нападения с ножом на монастырь в польском Ярославе. Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

31-летний украинец, задержанный после нападения с ножом на монастырь в польском Ярославе. Обложка © Telegram / Анатолий Шарий

31-летний украинец, задержанный после нападения с ножом на монастырь в польском Ярославе, ранее служил в ВСУ и участвовал в боевых действиях на передовой. Данную информацию передаёт Radio ESKA со ссылкой на полученные сведения.

31-летний украинец, задержанный после нападения с ножом на монастырь в польском Ярославе. Видео © Telegram / Анатолий Шарий

По данным издания, подозреваемого зовут Игорь М. У него нашли паспорта Украины и Германии, а также ранее выданный польский идентификационный номер PESEL. В ночь с 23 на 24 сентября мужчина прибыл на территорию Польши из ФРГ и направился в сторону своей родины.

Однако пересечь границу через пункт пропуска в Корчове ему не удалось из-за проблем со страховкой автомобиля. После неудачной попытки покинуть страну украинец оказался в Ярославе, где впоследствии произошло нападение. Теперь правоохранители пытаются восстановить его маршрут и установить обстоятельства появления в городе.

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Напомним, в польском Ярославе произошло нападение с ножом на территории монастыря. Один человек погиб, ещё четверо пострадали. Инцидент случился утром 24 сентября в Ярославском аббатстве сестёр-бенедиктинок. На месте правоохранители задержали 31-летнего гражданина Украины. По предварительным данным, мужчина ранил ножом четырёх мужчин и женщину. Всех пятерых доставили в больницу, трое мужчин получили серьёзные травмы. Позже один из пострадавших скончался. Среди раненых были священнослужители.

Больше новостей о преступлениях и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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