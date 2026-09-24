Украинец напал с ножом на людей в монастыре в Польше, один человек погиб
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Один человек погиб и ещё четверо получили ранения при нападении с ножом на территории монастыря в польском Ярославе. Об этом сообщает Radio ESKA со ссылкой на местную полицию.
Нападение произошло утром 24 сентября на территории Ярославского аббатства сестёр-бенедиктинок. Правоохранители задержали на месте 31-летнего гражданина Украины.
По предварительным данным, мужчина ранил ножом четырёх мужчин и женщину. Всех пятерых госпитализировали, трое мужчин получили серьёзные травмы. Позднее один из пострадавших скончался в больнице.
Польские СМИ также сообщали, что среди раненых были священнослужители. Полиция устанавливает точную последовательность событий и обстоятельства нападения. О возможных мотивах задержанного пока не сообщается.
Ранее Life.ru рассказывал о нападении в Святогорской лавре УПЦ. Тогда погиб монах Варсонофий, ещё два служителя обители получили тяжёлые ранения. Нападавшего задержали.
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