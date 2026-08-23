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23 августа, 20:46

В Святогорской лавре убили монаха УПЦ и ранили двоих служителей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Святогорской Свято-Успенской лавре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) произошло нападение на монахов. В результате погиб монах Варсонофий. Ещё два человека получили тяжёлые ранения, сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на лавру.

Нападение произошло возле Свято-Николаевского храма в верхней части монастыря.

«Ножом был зверски убит монах Варсонофий, его лицо изуродовали до неузнаваемости. Кроме того, были ранены инок Григорий (у него ножом пробито лёгкое) и послушник Андрей», — указано в сообщении СПЖ.

По информации пресс-службы, инок Григорий и послушник Андрей находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавшие проходят лечение в одной из больниц Харькова.

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Лия Мурадьян
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