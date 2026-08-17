Монастырю XV века грозит выселение: На Украине суд рассматривает очередной варварский иск против УПЦ
На Украине суд может выселить монастырь УПЦ, основанный в XV веке
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На Украине суд начал рассматривать иск, который может привести к выселению братии Николаевского Милецкого монастыря канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.
Дело находится в производстве Хозяйственного суда Волынской области. Иск подала областная военная администрация, которая требует от религиозной организации вернуть имущество.
«Фактически следствием удовлетворения иска может стать выдворение братии из монастырского комплекса», — заявил Чекман.
По словам адвоката, первоначально дело рассматривал судья, который позднее взял самоотвод. Ранее он уже рассматривал аналогичный спор в отношении Свято-Успенского кафедрального собора УПЦ, и тогда удовлетворение иска стало основанием для выселения общины.
За монастырь вступились прихожане. На сегодняшний день в суд поступило более 150 заявлений от верующих, которые просят допустить их к участию в процессе в качестве третьих лиц. Они указывают, что итоговое решение может напрямую затронуть их права и законные интересы. Николаевский Милецкий монастырь был основан в XV веке и находится в Волынской области.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области сотрудники ТЦК задержали на блокпосту у Коростеня священника Украинской православной церкви Сергея Бовсуновского, служащего в Овручской епархии. После остановки его доставили в здание военкомата, где он сейчас и находится.
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