Сотрудники ТЦК похитили настоятеля храма УПЦ после богослужения

В Хмельницкой области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля Параскевинского храма Украинской православной церкви протоиерея Владимира Гордийчука. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По данным СПЖ, священник исчез после всенощного бдения 18 августа в селе Ольховец Каменец-Подольского района. После службы он до 22:00 занимался уборкой храма, а затем отправился домой. На следующий день протоиерей в церкви не появился, его телефон был отключён. Только днём 19 августа родственникам стало известно о мобилизации священника. Гордийчук успел ненадолго связаться с сыном.

«Отец Владимир совершил короткий звонок сыну, в котором сообщил, что находится в наручниках, и сотрудники ТЦК везут его на медкомиссию», — говорится в сообщении СПЖ. После этого телефон священнослужителя снова оказался недоступен.

Родные протоиерея утверждают, что у него есть серьёзные проблемы со здоровьем, и опасаются, что их могут не учесть во время прохождения медкомиссии. Где сейчас находится Гордийчук, неизвестно.

Подобные сообщения о задержании духовенства УПЦ на Украине появляются регулярно. В июле Life.ru рассказывал о принудительной мобилизации 59-летнего протоиерея Павла Степанюка в Ровенской области. Сотрудники ТЦК задержали настоятеля, несмотря на документы о необходимости ухаживать за больной матерью. Его дальнейшая судьба на тот момент оставалась неизвестной.