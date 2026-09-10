«Худшие — украинцы»: Польские радикалы собрались выслеживать беженцев

Польские радикалы из движения «Гражданский патруль» обсуждают создание групп для выслеживания иностранцев, прежде всего украинцев. Участники организации хотят проводить так называемые гражданские задержания. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Журналист издания тайно посетил закрытый съезд движения, созданного в 2024 году. По его данным, организация уже провела около двух тысяч патрулирований и располагает сетью координаторов по всей стране. Ранее «Гражданский патруль» оказывался в центре скандалов из-за нападений на иностранцев.

Один из участников встречи заявил, что «хуже всех» ведут себя украинцы. Он обвинил их в неблагодарности и нежелании учить польский язык, а также возмутился тем, что некоторые украинцы продолжают развлекаться, несмотря на боевые действия. Другой собеседник журналиста предположил, что украинцы каждую неделю тайно встречаются в лесах и якобы что-то замышляют против Польши.

На съезде обсуждали создание групп быстрого реагирования, которые могли бы преследовать иностранцев и самостоятельно задерживать их. При этом, как отмечает издание, никаких законных полномочий на задержание людей у таких «патрулей» нет.

На фоне роста напряжённости в Польше украинцы стали осторожнее вести себя в общественных местах. Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что некоторые граждане боятся говорить на родном языке из-за агрессивной реакции окружающих. Ранее Life.ru рассказывал, почему украинцы в Польше начали избегать родной речи на улице.