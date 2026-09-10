Мова под замком: Череда нападений заставила украинцев в Польше молчать
Верещук: Украинцы в Польше стали бояться говорить на родном языке на улице
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Украинцы в Польше стали осторожнее использовать родной язык в общественных местах из-за опасений столкнуться с негативной реакцией. Об этом заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук.
«В Польше наши люди начали бояться говорить на украинском языке. Люди говорят: «Я в магазине не хочу говорить по-украински, потому что на меня смотрят, потому что я чувствую определённую агрессию». Это очень плохо, когда человек боится говорить на своём языке», — заявила Верещук.
По её словам, с проявлениями буллинга сталкиваются в том числе дети и молодые девушки. Некоторые школьники, как утверждает Верещук, опасаются конфликтов со сверстниками, а часть пострадавших не рассказывает о произошедшем и не обращается за помощью.
Она отметила, что подобные ситуации вызывают обеспокоенность и требуют внимания со стороны властей. Однако, с её слов, польские государственные органы реагируют на поступающие сообщения. По словам замглавы офиса президента Украины, такие случаи рассматривают местные власти и правоохранительные структуры.
Случаев нападения на украинцев в Польше действительно стало больше. Так, в польском городе Ченстохова пассажирка набросилась на водителя такси — 35-летнего гражданина Украины. Её не остановила даже то, что она держала на руках ребёнка. А в Кракове начальник на стройке накинулся на рабочего с криками о том, что ему надо идти воевать за Киев. Ещё недавно там задержали местного жителя, который призывал убить Владимира Зеленского.
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