Мова под замком: Череда нападений заставила украинцев в Польше молчать

Украинцы в Польше стали осторожнее использовать родной язык в общественных местах из-за опасений столкнуться с негативной реакцией. Об этом заявила замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук.

«В Польше наши люди начали бояться говорить на украинском языке. Люди говорят: «Я в магазине не хочу говорить по-украински, потому что на меня смотрят, потому что я чувствую определённую агрессию». Это очень плохо, когда человек боится говорить на своём языке», — заявила Верещук.

По её словам, с проявлениями буллинга сталкиваются в том числе дети и молодые девушки. Некоторые школьники, как утверждает Верещук, опасаются конфликтов со сверстниками, а часть пострадавших не рассказывает о произошедшем и не обращается за помощью.

Она отметила, что подобные ситуации вызывают обеспокоенность и требуют внимания со стороны властей. Однако, с её слов, польские государственные органы реагируют на поступающие сообщения. По словам замглавы офиса президента Украины, такие случаи рассматривают местные власти и правоохранительные структуры.