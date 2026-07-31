«Курва, шмата украинская»: Полячка с ребёнком на руках избила таксиста-украинца
В Польше пассажирка напала на украинского таксиста
Обложка © inPoland.net
В польском городе Ченстохова пассажирка напала на водителя такси — 35-летнего гражданина Украины. Об инциденте сообщил портал inPoland.net.
Пассажирка напала на украинца. Видео © inPoland.net
По данным издания, 48-летняя женщина во время поездки несколько раз оскорбила мужчину, выкрикнув: «курва, шмата украинская», а затем нанесла ему несколько ударов кулаком по голове. После этого водитель остановил автомобиль, и пассажирка покинула салон.
Как сообщили в полиции, причиной конфликта стала просьба женщины сделать остановку возле магазина. Такой маршрут не был предусмотрен заказом, поэтому водитель отказался менять условия поездки. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят проверку.
Напомним, что избиения украинцев в Польше стали превращаться в устойчивую тенденцию. К примеру, недавно в Кракове начальник на стройке накинулся на рабочего с криками о том, что ему надо идти воевать за Киев. Ещё недавно там задержали местного жителя, который призывал убить Владимира Зеленского.
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