Жителя Польши задержали за призывы к убийству Владимира Зеленского

В Малопольском воеводстве Польши полиция задержала 40-летнего мужчину после публикаций в социальных сетях. По версии следствия, он размещал сообщения с призывами к убийству Владимира Зеленского, а также публиковал оскорбления в его адрес. Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

Задержание прошло 30 июля в Сончском регионе. Представитель полиции Малопольского воеводства Катажина Цисло рассказала, что сотрудники изучили активность мужчины в интернете и собрали материалы, которые легли в основу уголовного дела. После этого следователи предъявили ему обвинение в публичном подстрекательстве к убийству.

Во время беседы с полицейскими мужчина признал, что действительно публиковал эти сообщения. По его словам, он сделал это под влиянием сильных эмоций и теперь сожалеет о своих действиях.

Расследование курирует районная прокуратура города Мушина. Следователи продолжают проверку публикаций обвиняемого. Им предстоит установить, содержали ли эти сообщения реальную угрозу или речь шла только о высказываниях в интернете.

По польскому законодательству мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Информацию о мере пресечения на время расследования правоохранители пока не раскрыли.

29 июля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Там он встретился с премьер-министром Дональдом Туском. Во время переговоров стороны обсудили результаты контактов с президентом США Дональдом Трампом, вопросы противоракетной обороны, а также польские инвестиции на Украине.