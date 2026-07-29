Зеленский отчитался перед Туском о встрече с Трампом и заодно попросил ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский обсудили сотрудничество в области противоракетной обороны. Встреча политиков прошла в Люблине и продолжалась около часа.

Украинский лидер рассказал собеседнику об итогах переговоров в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы также обсудили польские инвестиции на Украине, сотрудничество по антибаллистике», — написал Туск в соцсети X.

Польские СМИ допускают, что речь могла идти о производстве на территории республики ракет для комплексов Patriot по американской лицензии. Официально конкретные проекты по итогам разговора не объявлялись.

Политики также затронули дальнейшую поддержку Киева. Совместную пресс-конференцию после переговоров проводить не стали.

Поездка Зеленского стала первой после обострения отношений между Киевом и Варшавой из-за решения присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА»*. Польская сторона ранее потребовала от Украины конкретных шагов для примирения.

В Польше ранее разгорелся скандал из-за сообщений о возможной тайной передаче Украине ракет для комплексов Patriot. Вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что эти боеприпасы необходимы самой республике, и призвал запретить вывоз вооружений без одобрения парламента.

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