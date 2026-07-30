Главарь киевского руководства Владимир Зеленский нарушил дипломатический протокол во время визита в Польшу, поскольку не встретился с президентом Каролем Навроцким. Об этом заявил бывший польский посол на Украине Ян Пекло в интервью изданию Fakt.

До поездки Зеленский провёл переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Затем он встретился в Польше с премьер-министром Дональдом Туском. Пекло отметил, что протокол требовал разговора глав государств, а Зеленский знал, что Туск не занимает пост президента.

«Однако это какая-то странная ситуация, когда то, что президент Трамп сказал Зеленскому, должен знать только премьер-министр Туск. Что-то здесь нечисто», — резюмировал экс-посол.

Ранее сообщалось, что Туск и Зеленский провели в Люблине часовую встречу. Экс-комик рассказал об итогах переговоров с Трампом, после чего стороны обсудили противоракетную оборону и польские инвестиции на Украине. Польские СМИ допустили производство ракет для Patriot по американской лицензии, однако политики не объявили конкретных проектов и отказались от совместной пресс-конференции.