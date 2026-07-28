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28 июля, 11:15

Европейское «радушие»: Нападения на украинцев в Польше вызвали тревогу на Западе

Боуз: Избиения украинцев за границей становятся устойчивой тенденцией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lukasz_wojcik

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /lukasz_wojcik

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X обратил внимание на участившиеся случаи агрессии в отношении граждан Украины за рубежом. По мнению автора, подобные инциденты приобретают характер системной тенденции.

«Похоже, эта ситуация становится устойчивой тенденцией», — написал он.

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Избитая в Польше украинка призвала земляков реже говорить на родном языке

Напомним, в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев из-за языкового барьера. Так, во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили пару в магазине, услышав их акцент, после чего сбежали. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Похожий случай произошёл ранее в Плоцке, где в общественном транспорте напали на 15-летнего украинца и его спутницу из-за того, что они говорили на украинском.

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Наталья Демьянова
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