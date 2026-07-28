Европейское «радушие»: Нападения на украинцев в Польше вызвали тревогу на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в социальной сети X обратил внимание на участившиеся случаи агрессии в отношении граждан Украины за рубежом. По мнению автора, подобные инциденты приобретают характер системной тенденции.

Напомним, в Польше участились случаи агрессии в отношении украинцев из-за языкового барьера. Так, во Вроцлаве трое мужчин жестоко избили пару в магазине, услышав их акцент, после чего сбежали. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Похожий случай произошёл ранее в Плоцке, где в общественном транспорте напали на 15-летнего украинца и его спутницу из-за того, что они говорили на украинском.