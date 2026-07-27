Услышали украинский акцент и набросились: Поляки избили пару во Вроцлаве
Во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару из-за акцента
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Трое поляков избили украинца и его девушку во Вроцлаве после того, как услышали их акцент. Об инциденте сообщает украинское издание «Страна.ua».
Во Вроцлаве трое поляков избили украинскую пару из-за акцента. Видео © Telegram/ Политика Страны
Нападавшие сначала ударили молодого человека кулаками, затем повалили его на землю и начали пинать по голове. Девушка попыталась защитить спутника, но агрессоры переключились и на неё. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
У обоих врачи подозревают сотрясение мозга. Польские правоохранители расследуют произошедшее и разыскивают участников нападения.
Ранее Life.ru писал, что в Польше избили 15-летнего украинца и выкинули его с подругой из автобуса за мову. Мать подростка обратилась в полицию. Она рассказала, что теперь сын боится поляков и их реакции на украинскую речь.
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