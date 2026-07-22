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22 июля, 13:32

Обнёс Курник, но сейф не осилил: украинцу в Польше грозит 20 лет

В Польше украинца задержали за вооружённое ограбление фирмы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В польском городе Курник 42-летний гражданин Украины, по версии следствия, устроил вооружённый налёт на офис частной компании. Спустя несколько часов после нападения подозреваемого задержали.

Как сообщает RMF24, мужчина в маске проник в помещение охраны, угрожая сотруднику ножом и шумовым пистолетом. Он связал охранника, обыскал офисы и забрал стальной сейф, телефон и ключи от служебного автомобиля.

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Похищенную металлическую кассу подозреваемый погрузил в машину и скрылся. Вскоре полицейские нашли автомобиль брошенным рядом с жилыми домами. Неподалёку лежал и сейф со следами попытки взлома.

Открыть его налётчику так и не удалось. Внутри находилось 3,2 тысячи злотых — около 840 долларов. Таким образом, несмотря на вооружённое нападение, связывание охранника и угон машины, забрать деньги подозреваемый не смог.

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Личность мужчины установили во время оперативных мероприятий. Через несколько часов его задержали и поместили под стражу. Ему предъявили обвинения в разбое с применением опасных предметов, а также в похищении автомобиля, телефона и сейфа.

По польскому законодательству мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы. Его виновность должен установить суд.

Ранее Life.ru рассказывал, что граждане Украины заняли первое место по числу преступлений среди иностранцев в Польше. По данным польской полиции за 2024 год, чаще всего их задерживали за пьяное вождение, кражи и мошенничество.

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Марина Фещенко
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