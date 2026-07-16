Хотел запустить дрон над президентом: 18-летнему украинцу светит пожизненное в Польше

Молодому гражданину Украины грозит высшая мера наказания за подготовку к срыву государственного парада в Польше. О деталях расследования рассказывает RMF24.

По данным следствия, 18-летний Илья К. оставлял надписи, прославляющие УПА*, и вывешивал красно-чёрные флаги. Кроме того, он расписал памятники героям Варшавского гетто и жертвам Волынской резни, а также здания Польской академии наук и Академии изящных искусств во Вроцлаве.

Подозреваемому вменяют работу на иностранную разведку. Следствие считает, что его задачей было разжигание общественных беспорядков и углубление противоречий между Варшавой и Киевом.

Ключевым эпизодом стал план атаковать правительственный кортеж. Предполагалось, что во время торжеств в честь Дня польской армии в столице беспилотник пролетит над автомобилем президента Кароля Навроцкого.

Реализовать задуманное не удалось. К моменту проведения парадных мероприятий молодой человек уже находился под стражей.

Теперь 18-летнему Илье К. грозит пожизненная изоляция. Расследование продолжается.

Напомним, отношения Польши и Украины резко обострились из-за решения Киева присвоить одному из военных подразделений почётное наименование в честь УПА*, что вызвало резкую реакцию Варшавы. Польские власти, считающие Волынскую резню 1943–1945 годов геноцидом населения, назвали этот шаг неприемлемым и вновь подняли вопрос о сохранении памяти жертв, эксгумациях и исторической ответственности. Спор сопровождался жёсткими заявлениями с обеих сторон и стал одним из самых серьёзных кризисов в польско-украинских отношениях за последнее время.

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