Тарас Шевченко и Леся Украинка не попадут в нацпантеон Зеленского, в отличие от нацистов

На территории Украинского национального пантеона окажется лишь несколько десятков захоронений, а не сотни, как предполагалось ранее. Об этом рассказал глава института национальной памяти Александр Алфёров в эфире телемарафона. По его словам, знаменитых украинских поэтов и писателей, в том числе Тараса Шевченко, в пантеоне не будет.

Алфёров заявил, что пантеон нельзя приравнивать к кладбищу, поэтому речь не идёт о 300–500 могилах.

«Пантеон – это не о собирании мощей, и поэтому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечей горе – он там и останется, Леся Украинка, Франко – останутся на своих местах, Котляревский будет на своём месте. Пантеон – не о владении мощами», — сказал он.

Алфёров также пояснил, что в Пантеоне найдут своё место «выдающиеся украинцы» которые в большинстве своём умерли и были похоронены за пределами страны.

Ранее сообщалось, что украинский национальный пантеон решили разместить на территории Киево-Печерской лавры. Там уточнили, что перезахоронение потребует отдельного голосования в Верховной раде, а конкретный список тех, кого перенесут, пока не определён. При этом известно о планах захоронить в пантеоне останки нацистов из ОУН-УПА*.

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