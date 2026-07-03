Создание на Украине национального пантеона с чествованием памяти пособников нацистов служит подготовкой к новой войне против России и происходит при негласном одобрении Германии. Об этом заявила бывший депутат бундестага Севим Дагделен в статье для издания NachDenkSeiten.

Политик уверена, что за этим стоит не просто работа с историей.

«Это — не просто историческая политика: это идеологическая мобилизация для войны мести против России, финансируемая Германией», — подчеркнула она.

Она добавила, что нацистский культ становится всё более заметной частью украинской исторической политики. Дагделен трактует этот политический жест как спусковой крючок для пробуждения реваншистских фантомов на Западе. Она предупреждает: подобная риторика способна не просто разжечь антироссийские настроения, а напрямую столкнуть Европу в военную пропасть.

«Правительство Мерца, похоже, полно решимости рискнуть новой войной. Украина и украинцы — всего лишь средство для достижения этого. Следовательно, из Берлина не слышно никакой критики по поводу запланированного нацистского пантеона в Киеве. И это позор», — подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский национальный пантеон разместят на территории Киево-Печерской лавры. Решение о перезахоронениях потребует утверждения через голосование в Верховной раде, при этом конкретный список тех, кого перенесут в пантеон, пока не определён. На территории нацпантеона, в том числе, планируется перезахоронить лидеров ОУН-УПА*.

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