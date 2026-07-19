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Регион
19 июля, 08:27

В Польше избили 15-летнего украинца и выкинули с подругой из автобуса за мову

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Ledwon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katarzyna Ledwon

В польском городе Плоцк расследуют нападение на 15-летнего подростка с Украины, сообщает телеканал TVP3. Местный житель набросился в автобусе на юношу его знакомую за то, что они разговаривали на своём родном языке.

«В Польше нужно говорить по-польски!» — выкрикнул агрессор, после чего ударил несовершеннолетнего и на остановке вытолкал его с подругой, тоже украинкой, на улицу.

Мать подростка обратилась в полицию. Она рассказала, что теперь сын боится поляков и их реакции на украинскую речь. Прокуратура Плоцка начала проверку. Устанавливается личность нарушителя.

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Ранее сообщалось, что в Польше доля граждан, выступающих против приёма беженцев с Украины, впервые превысила долю поддерживающих их размещение. Такие сведения приводит радио RMF24, ссылаясь на исследование Центра изучения общественного мнения (CBOS). Сейчас 52% опрошенных считают, что республика не должна принимать людей из зоны боевых действий на Украине. В 2022 году поддержка этой меры достигала 94%.

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Татьяна Миссуми
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