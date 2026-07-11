«Я там, где меня ценят»: Украинская биатлонистка Журавок ответила хейтерам после переезда в Россию

Украинская биатлонистка Юлия Журавок объяснила переезд в Россию тем, что здесь она ощущает себя нужной, а её опыт ценят. Спортсменка поделилась личной историей на своей странице в личном блоге.

«Сегодня я хочу просто жить, хочу растить своего ребёнка в любви, спокойствии и достойных условиях, хочу, чтобы он видел своим примером, что можно всем сердцем любить свое дело, полностью ему отдаваться, а потом не бояться начать новую главу, если жизнь этого требует. Я сделала свой выбор. Осознанно. И не жалею о нём. Сегодня я там, где меня ценят, где нужен мой опыт, мои знания и я сама как человек», — написала Журавок.

Также биатлонистка добавила, что право осуждать или спорить с ней есть только у тех людей, которые были рядом в трудные времена. Мнение поддержавших и прошедших этот путь вместе с ней для неё действительно важно. Завершила она своё сообщение напоминанием о том, что её место рождения — Анжеро-Судженск в Кемеровской области.

«Как говорится, где родилась, там и пригодилась», — подытожила она.

После известия о переезде по работе в Россию спортсменка столкнулась с травлей. В июле эта история дошла до украинских СМИ, которые в своих публикациях обвинили биатлонистку в предательстве.

Юлии Журавок 31 год. В составе украинской сборной она выиграла золото чемпионата Европы 2018 года в смешанной эстафете, а также бронзу мирового первенства 2017 года в той же дисциплине. Ещё 27 мая российская школа «Катай технично» сообщила, что спортсменка вошла в тренерский штаб организации.

Ранее сообщалось, что молдаванин и украинка перебралась в Россию из Канады, чтобы оградить своих детей от чуждых им ценностей. Супруги познакомились и поженились за границей. Мужчина строил карьеру в сфере информационных технологий, а его супруга работала детским психотерапевтом. Именно профессиональный опыт позволил женщине изнутри увидеть изъяны местной воспитательной среды. Осознав, что канадская система воспитания далека от идеала, пара начала всерьёз тревожиться за будущее своей тройни.