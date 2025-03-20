Молдаванин и украинка переехали в Россию из Канады ради детей
Вышла новая серия проекта RT «Семья — Россия» о переезде из Канады в Липецк
Проект «Семья — Россия» собирает в себе истории людей, которые после переезда в нашу страну обрели здесь себя, друзей, дом, семью, профессию и решили остаться жить здесь навсегда. О выходе новой серии рассказывает RT.
В новой серии рассказали про Александра из Молдавии и Любовь из Украины, которые встретились и поженились в Канаде. Мужчина работал там IT-специалистом, а женщина трудилась детским психотерапевтом.
Поработав там некоторое время, Любовь поняла, что система воспитания детей в Канаде далека от идеала настолько, насколько это возможно. Пара начала беспокоиться за свою тройню детей. В дальнейшем было принято решение уехать из Канады в Россию.
С 2021 года они вместе с двумя сыновьями и дочкой перебрались из Канады в Липецкую область, поселившись в деревне возле реки Воронеж. Там они планируют развивать отечественный экотуризм.
Ранее Life.ru писал, что британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию. На родину, которая погрязла во многочисленных проблемах, он возвращаться не собирается.