4 октября, 15:05

«Не могу заработать на жизнь»: Украинская олимпийская чемпионка пожаловалась на жизнь в США

Украинская фигуристка Баюл пожаловалась на нехватку денег в США

Обложка © ТАСС / Александр Куров

Украинская фигуристка Оксана Баюл, завоевавшая золото на Олимпийских играх 1994 года, выразила недовольство своей жизнью в США. Украинка и её муж обосновались в Луизиане в 2022 году с целью создания школы фигурного катания. Однако эти амбициозные планы не воплотились в жизнь.

Баюл в соцсетях сообщила о необходимости продать свой дом в Шривпорте (штат Луизиана, США). Причиной такого решения стали финансовые трудности, вызванные отсутствием работы и разводом. Особняк оценивается в 1,2 миллиона долларов. Спортсменка планирует переехать в Лас-Вегас, где она ранее проживала после переезда с Украины. Она также отметила, что не смогла воплотить в жизнь идею открытия школы фигурного катания в Луизиане и испытывает трудности с обеспечением себя в этом городе.

«Я не могу заработать на жизнь в Шривпорте. К сожалению, не могу», — призналась 47-летняя Баюл.

Ранее певица Рита Дакота призналась, что жизнь в США это вовсе не сказка, как могло показаться сначала. В социальных сетях она раскрыла, что после переезда стала чувствовать себя никому не нужной.

