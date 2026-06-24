«Все должны вернуться»: В Сейме рвутся «помочь» украинцам с переездом домой из Польши

Ультраправый депутат польского Сейма Януш Ковальский призвал к выдворению всех украинцев из Польши. Соответствующий пост появился на странице политика в соцсети.

«Пора запустить программу возвращения украинцев из Польши в Украину. Все должны туда вернуться», — написал он.

Ковальский ранее состоял в партии «Право и справедливость» и нередко делал жёсткие заявления в адрес Украины и в частности Владимира Зеленского. Позднее он покинул политическое объединение — по данным, причиной стали связи с криптовалютной биржей, из-за которой были заблокированы средства клиентов. В публичном поле политик продолжает выступать с резкими инициативами, затрагивающими украинскую тематику и миграционную политику Польши.

Напомним, что Между Польшей и Украиной возник дипломатический конфликт, который в СМИ описывают как «войну медалей». Поводом стало присвоение украинскому военному подразделению почётного наименования «Героев УПА*», что в Польше, где действия Украинской повстанческой армии* в годы Второй мировой войны рассматриваются как геноцид, вызвало резкую реакцию. На этом фоне президент Польши Кароль Навроцкий лишил главу киевского режима ордена Белого орла — высшей государственной награды страны.

В ответ ряд бывших украинских руководителей — Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко** — и высокопоставленные чиновники отказались от польских наград. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский заявил, что ситуация фактически переросла в «войну за медали», которая осложнила отношения двух стран. Также сообщалось, что Зеленский дважды не согласился на телефонный разговор и встречу в Варшаве с Каролем Навроцким, где планировалось обсудить ситуацию вокруг решения о названии подразделения ВСУ.

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