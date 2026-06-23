Польше необходимо нормализовать связи с Россией, чтобы противостоять растущим напряжениям с Украиной на фоне скандала вокруг героизации УПА*. Об этом пишет издание Mysl Polska.

По мнению авторов материала, Варшава рискует из позиции союзника превратиться в потенциального противника Киева.

«Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить её к вполне вероятной войне с Украиной», — отмечено в тексте.

Как говорится в публикации, необходимо восстановить базовые контакты с Россией и отказаться от демонстративно враждебных жестов, которые не приносят практической пользы.

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