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23 июня, 15:23

Mysl Polska: Польше стоит наладить отношения с РФ, чтобы не воевать с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adil_Designs

Польше необходимо нормализовать связи с Россией, чтобы противостоять растущим напряжениям с Украиной на фоне скандала вокруг героизации УПА*. Об этом пишет издание Mysl Polska.

По мнению авторов материала, Варшава рискует из позиции союзника превратиться в потенциального противника Киева.

«Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить её к вполне вероятной войне с Украиной», — отмечено в тексте.

Как говорится в публикации, необходимо восстановить базовые контакты с Россией и отказаться от демонстративно враждебных жестов, которые не приносят практической пользы.

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Напомним, между Варшавой и Киевом возник конфликт из-за разногласий по вопросу героизации деятелей украинской организации УПА*, когда главарь киевского режима Зеленский назвал в её честь один из отрядов ВСУ. Польша просила пересмотреть это решение, однако Киев проигнорировал просьбу. Ссора набрала новый виток после того, как президент Польши Кароль Навроцкий забрал у представителя Незалежной орден Белого орла. После этого Зеленский взбесился

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* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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Вероника Бакумченко
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