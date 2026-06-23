Mysl Polska: Польше стоит наладить отношения с РФ, чтобы не воевать с Украиной
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Польше необходимо нормализовать связи с Россией, чтобы противостоять растущим напряжениям с Украиной на фоне скандала вокруг героизации УПА*. Об этом пишет издание Mysl Polska.
По мнению авторов материала, Варшава рискует из позиции союзника превратиться в потенциального противника Киева.
«Вместо того, чтобы готовить польскую армию к мифической войне с Россией, нужно подготовить её к вполне вероятной войне с Украиной», — отмечено в тексте.
Как говорится в публикации, необходимо восстановить базовые контакты с Россией и отказаться от демонстративно враждебных жестов, которые не приносят практической пользы.
Напомним, между Варшавой и Киевом возник конфликт из-за разногласий по вопросу героизации деятелей украинской организации УПА*, когда главарь киевского режима Зеленский назвал в её честь один из отрядов ВСУ. Польша просила пересмотреть это решение, однако Киев проигнорировал просьбу. Ссора набрала новый виток после того, как президент Польши Кароль Навроцкий забрал у представителя Незалежной орден Белого орла. После этого Зеленский взбесился
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* Экстремистская организация, запрещённая в России.