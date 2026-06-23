Литва рвётся помирить поссорившихся из-за Бандеры Украину и Польшу

Вильнюс выразил готовность выступить в роли посредника для разрешения разногласий между Украиной и Польшей. Об этом сообщила Аста Сайсгирите, советник президента Литвы по внешней политике, пишет издание Do Rzeczy.

Она также отметила, что потребуется приложить определённые усилия для организации встречи и начала диалога между президентами Владимиром Зеленским и Каролем Навроцким.

«Мне кажется, мы наблюдаем слишком острый язык с обеих сторон. Поэтому во время каждой встречи или визита в Киев или Варшаву мы стараемся смягчить эту напряжённость», — добавил спикер парламента Литвы Юозас Олекас.

Между Польшей и Украиной разразилась дипломатическая «война медалей». Причиной стало присвоение украинскому военному подразделению почётного наименования «Героев УПА»*. В Польше, где действия Украинской повстанческой армии* в годы Второй мировой войны считаются геноцидом населения, решение Киева было воспринято как неприемлемое оскорбление исторической памяти. В результате президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — главной государственной награды.

В ответ бывшие президенты Украины (Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко**) и высокопоставленные украинские чиновники отказались от своих польских наград. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский, комментируя инцидент, заявил, что между Варшавой и Киевом фактически разразилась «война за медали», поставившая под удар союзнические отношения двух стран .

Ранее в Польше заявили, что Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Каролем Навроцким. Речь шла о возможном обсуждении решения Киева по присвоению одной из частей ВСУ названия, связанного с «Героями УПА»*. Сначала украинская сторона предлагала телефонный разговор, который не состоялся из-за отсутствия реакции со стороны Зеленского. Затем была согласована и встреча, но она также не состоялась.

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