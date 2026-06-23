«Масло в огонь»: Военный эксперт ответил, как далеко зайдёт «война медалей» между Украиной и Польшей

Варшава и Киев обменялись пощёчинами в виде возвращённых орденов и демонстративных отказов от наград. Внешне — скандал на грани разрыва. Но военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что это лишь «мыльная опера» для внутреннего зрителя. Настоящая политика, по его словам, останется прежней: Польша продолжит зарабатывать на украинском конфликте, несмотря на взаимные оскорбления.

В Польше сейчас идёт внутренняя политическая игра, в рамках которой внутри страны явно обозначились два противоборствующих лагеря. Один возглавляет Дональд Туск, другой — Кароль Навроцкий. Они являются идеологическими антиподами. Анатолий Матвийчук Военный эксперт

По словам эксперта, Навроцкий, известный как ярый националист и бывший глава Института национальной памяти Польши, использует «украинскую карту» против премьера Туска. Именно Туск ранее вручал награды Зеленскому, и теперь Навроцкий пытается разыграть эту тему.

Зеленский, в свою очередь, не остался в долгу. Вернув орден, он фактически дискредитировал высшую награду Польши, заявив: «Заберите, он мне не нужен». К этому жесту присоединились и другие украинские чиновники, что лишь «подлило масла в огонь», отметил специалист.

Несмотря на накал страстей, Матвийчук не верит в реальный разрыв. Эксперт считает, что, несмотря на громкие заявления, внешняя политика Варшавы в отношении Киева не изменится, поскольку Польша является прямым бенефициаром конфликта и уже вложила в него значительные средства.

«Я считаю, что пока всё это находится на уровне личностных отношений и политической риторики, никакого «фронта» не будет, конечно. Однако это не означает, что Польша может уйти именно с «украинского фронта». Во-первых, Варшава уже слишком много вложила туда денег и собственных интересов. Во-вторых, Польша является прямым бенефициаром этого конфликта», — резюмировал собеседник Life.ru.

Напомним, между Польшей и Украиной разразилась дипломатическая «война медалей». Причиной стало присвоение украинскому военному подразделению почётного наименования «Героев УПА»*. В Польше, где действия Украинской повстанческой армии* в годы Второй мировой войны считаются геноцидом населения, решение Киева было воспринято как неприемлемое оскорбление исторической памяти. В результате президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — главной государственной награды.

В ответ бывшие президенты Украины (Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Пётр Порошенко**) и высокопоставленные украинские чиновники отказались от своих польских наград. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский, комментируя инцидент, заявил, что между Варшавой и Киевом фактически разразилась «война за медали», поставившая под удар союзнические отношения двух стран .

Ранее в Польше заявили, что Зеленский дважды отказался от телефонного разговора и встречи в Варшаве с президентом Каролем Навроцким. Речь шла о возможном обсуждении решения Киева по присвоению одной из частей ВСУ названия, связанного с «Героями УПА»*. Сначала украинская сторона предлагала телефонный разговор, который не состоялся из-за отсутствия реакции со стороны Зеленского. Затем была согласована и встреча, но она также не состоялась.

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