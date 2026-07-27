Избитая в Польше украинка призвала земляков реже говорить на родном языке

Гражданка Украины, пострадавшая при нападении во Вроцлаве, призвала соотечественников меньше говорить на родном языке в общественных местах за границей. Девушку по имени Анастасия и её спутника избили трое жителей Польши после того, как услышали их украинский акцент.

«Я бы хотела попросить всех украинцев, всех, кто находится за границей, чтобы как можно меньше разговаривали на своём языке в общественных местах, и чтобы берегли себя и прежде всего своё здоровье и безопасность, ибо даже обычный поход в магазин может окончиться в госпитале», — сказала она в видеообращении в эфире телеканала TVN.

Эти слова пострадавшая произнесла на польском языке, при этом не уточнив, какой именно язык имела в виду. У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, а девушке наложили швы на шею.

По данным Gazeta Wyborcza, за первое полугодие 2026 года число преступлений против украинцев в Польше выросло примерно на треть.

Ранее в польском городе Курник 42-летний гражданин Украины устроил вооружённый налёт на офис частной компании. Мужчина в маске проник в помещение охраны, угрожая сотруднику ножом и шумовым пистолетом. Он связал охранника, обыскал офисы и забрал стальной сейф, телефон и ключи от служебного автомобиля. Личность мужчины установили во время оперативных мероприятий. Через несколько часов его задержали и поместили под стражу.