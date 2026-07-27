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27 июля, 16:23

Песков: Украинцы стали жертвой «страшного промывания мозгов»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинцы подверглись крайне сильному психо-эмоциональному воздействию. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на форуме «Территория смыслов».

«Украинский народ стал жертвой промывания мозгов, страшного промывания мозгов», — сказал он.

По словам Пескова, всё началось с переворота 2014 года, который был организован не изнутри страны, а извне. Представитель Кремля добавил, что государства, стоявшие за этими событиями на Украине, хорошо известны.

Путин заявил об идеологии неонацизма в основе современной Украины
Путин заявил об идеологии неонацизма в основе современной Украины

Напомним, ранее президент Владимир Путин связал начало специальной военной операции с действиями Запада и переворотом в Киеве. На встрече с военными Военно-морского флота в Санкт-Петербурге он отметил, что многолетнее давление западных стран и антиконституционный переворот не оставили Москве иного выхода. Глава государства также напомнил о нарушенном обещании не продвигать инфраструктуру НАТО к российским границам.

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Вероника Бакумченко
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