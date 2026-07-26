Многолетние агрессивные действия западных стран и антиконституционный переворот на Украине не оставили Москве выбора, вынудив начать специальную военную операцию. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Глава государства вновь напомнил о невыполненном обещании не расширять инфраструктуру НАТО на восток. Альянс, по его словам, методично продвигался всё ближе к российским границам, пока не добрался до Украины.

Путин подчеркнул, что находившийся тогда на посту президента Украины Виктор Янукович выступал за вступление в Евросоюз, но был против членства в Североатлантическом блоке. Ответом на эту позицию стал кровавый государственный переворот.

Российский лидер отметил, что весь Запад тогда сделал вид, будто ничего особенного не произошло, и фактически одобрил случившееся. Именно эти нарастающие год от года действия, по его мнению, и спровоцировали сегодняшний конфликт.

Президент констатировал, что Россия была вынуждена начать спецоперацию, пытаясь завершить боевые действия, которые уже развязали западная сторона и киевские власти в этой части бывшей Украины.

Владимир Путин не обошёл стороной и невыполненные Западом гарантии. Президент напомнил, что альянс обещал Михаилу Горбачёву не расширяться на восток, однако за этими заверениями последовала череда нарушений, а все протесты Москвы и озабоченности в сфере безопасности были проигнорированы.