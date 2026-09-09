«Специально для украинцев?»: Сине-жёлтая парковка у школы вызвала скандал в Польше

Сине-жёлтая разметка парковочных мест возле школы в польском Рашине вызвала бурное обсуждение среди местных жителей. Часть горожан решила, что стоянку якобы оборудовали специально для украинцев, пишет Wprost.

Другие увидели в сочетании цветов жест солидарности с украинскими учащимися. Спор быстро вышел в соцсети, после чего властям гмины пришлось объяснять назначение необычной разметки.

На самом деле возле школы создают зону Kiss & Ride. Она предназначена для короткой остановки, чтобы родители могли безопасно высадить или забрать ребёнка и сразу освободить место для следующей машины. Представители местной администрации подчеркнули, что работы ещё не были закончены. Сине-жёлтые участки должны дополнить белой окантовкой и обозначением K+R.

Таким образом, цвет парковочных мест не связан с украинской символикой. Власти признались, что сами удивились тому, какую реакцию незавершённая разметка вызвала среди жителей.

Ранее Life.ru писал о росте напряжённости вокруг украинцев в Польше. По данным Politico, в первой половине 2026 года польская полиция получила 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти к гражданам Украины — на 30% больше, чем годом ранее.